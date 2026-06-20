गाजियाबाद में एक और NEET छात्र ने की खुदकुशी, मौत ने पहले बनाया था एक वीडियो

Ghaziabad NEET Student Suicide: गाजियाबाद में नीट की परीक्षा देने वाले एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है. मौत से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था.

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साल 2026 में अब तक NEET से जुड़े कम से कम 14 से ज्यादा छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. (photo credit, File Photo)

सुसाइड करने वाले छात्र की उम्र 22 साल थी

वह नीट पांच बार दे चुका था

वीडियो वह मन उबने की बात करता है

वह विजयनगर से नीट की तैयारी कर रहा था

Ghaziabad NEET Student Suicide: गाजियाबाद में नीट की परीक्षा देने वाले एक और छात्र ने शनिवार को खुदकुशी कर ली है. मौत से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जो पुलिस को मिल चुका है. छात्र का नाम जतिन कुमार था और वह विजयनगर में नीट की तैयारी कर रहा था. जतिन का 2026 में नीट का पांचवां अटेंप्ट था. उसकी उम्र 22 साल थी.

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परिवार का इकलौता बेटा

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, जतिन परिवार का इकलौता बेटा था. उसके पिता राजेश कुमार हैं, जो फूड इंस्पेक्टर हैं. वह सहारनपुर में तैनात हैं.

सुबह मिला शव

परिजनों का कहना है कि वह सुबह जतिन को जगाने गए तो उसका शव फर्श पर पड़ा मिला. पंखे पर एक फंदा लगा था जो टूट चुका था.

A message to our students The NEET UG 2026 examination is just three days away.

To every candidate: you have worked hard, you have prepared, and now is the time to trust your effort. Stay calm, rest well, and focus on doing your best. That is all that is asked of you. The… — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026

वीडियो में क्या है

पुलिस को जतिन के मोबाइल में उसकी रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी मिला है. यह एक मिनट का वीडियो है, जो रात करीब 12 बजे रिकॉर्ड हुआ था. इस वीडियो में जतिन फांसी का फंदा दिखाते हुए कहा कि पापा कह रहे हैं टेंशन मत लो. मुझे टेंशन नहीं है. लेकिन इन सब चीजों से मन ऊब गया है. मैं कुछ अलग करना चाहता हूं.

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एबीपी की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में अब तक NEET से जुड़े कम से कम 14 से ज्यादा छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. इसमें से कई मामले परीक्षा लीक के बाद के हैं.