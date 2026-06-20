गाजियाबाद में एक और NEET छात्र ने की खुदकुशी, मौत ने पहले बनाया था एक वीडियो

Ghaziabad NEET Student Suicide: गाजियाबाद में नीट की परीक्षा देने वाले एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है. मौत से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 20, 2026, 2:21 PM IST
गाजियाबाद में एक और NEET छात्र ने की खुदकुशी, मौत ने पहले बनाया था एक वीडियो
साल 2026 में अब तक NEET से जुड़े कम से कम 14 से ज्यादा छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. (photo credit, File Photo)

  • सुसाइड करने वाले छात्र की उम्र 22 साल थी
  • वह नीट पांच बार दे चुका था
  • वीडियो वह मन उबने की बात करता है
  • वह विजयनगर से नीट की तैयारी कर रहा था

Ghaziabad NEET Student Suicide: गाजियाबाद में नीट की परीक्षा देने वाले एक और छात्र ने शनिवार को खुदकुशी कर ली है. मौत से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जो पुलिस को मिल चुका है. छात्र का नाम जतिन कुमार था और वह विजयनगर में नीट की तैयारी कर रहा था. जतिन का 2026 में नीट का पांचवां अटेंप्ट था. उसकी उम्र 22 साल थी.

और पढ़ें: NEET Re-Exam से पहले NTA की बड़ी लापरवाही! नागपुर के छात्र को मिला अबूधाबी का परीक्षा केंद्र

NEET Re-Exam से पहले NTA की बड़ी लापरवाही! नागपुर के छात्र को मिला अबूधाबी का परीक्षा केंद्र

परिवार का इकलौता बेटा

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक,  जतिन परिवार का इकलौता बेटा था. उसके पिता राजेश कुमार हैं, जो फूड इंस्पेक्टर हैं. वह सहारनपुर में तैनात हैं.

सुबह मिला शव

परिजनों का कहना है कि वह सुबह जतिन को जगाने गए तो उसका शव फर्श पर पड़ा मिला. पंखे पर एक फंदा लगा था जो टूट चुका था.

वीडियो में क्या है

पुलिस को जतिन के मोबाइल में उसकी रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी मिला है. यह एक मिनट का वीडियो है, जो रात करीब 12 बजे रिकॉर्ड हुआ था. इस वीडियो में जतिन फांसी का फंदा दिखाते हुए कहा कि पापा कह रहे हैं टेंशन मत लो. मुझे टेंशन नहीं है. लेकिन इन सब चीजों से मन ऊब गया है. मैं कुछ अलग करना चाहता हूं.

NEET री-एग्जाम से पहले बढ़ा तनाव, पेपर लीक के बाद 11 बच्चों ने की आत्महत्या; NTA ने जारी की एडवाइजरी

एबीपी की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में अब तक NEET से जुड़े कम से कम 14 से ज्यादा छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. इसमें से कई मामले परीक्षा लीक के बाद के हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.