रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी की पहली खेप सोमवार को लॉन्च कर दी गई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन कोविड-19 रोधी दवा (Anti-COVID drug 2DG) को लॉन्च कर दिया है.

कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) की ओर से मंजूरी मिल चुकी है.

अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने इस महीने के शुरू में डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) की ओर से मंजूरी मिल चुकी है.

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh and Union Health Minister Dr Harsh Vardhan release first batch of Anti-COVID drug 2DG developed by DRDO pic.twitter.com/gUu6IuYlrT

