क्या है दल-बदल कानून का पैराग्राफ-4? जिस पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, कपिल सिब्बल ने बताया कैसे लगाएगा MP-MLA के पार्टी छोड़ने पर लगाम

क्या किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायक दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उनकी सदस्यता बच सकती है? या इसके लिए पूरी राजनीतिक पार्टी का औपचारिक विलय भी जरूरी है? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि संविधान के दसवें अनुसूची का Paragraph 4 केवल विधायकों की संख्या नहीं, बल्कि मूल राजनीतिक दल के वास्तविक विलय की बात करता है. अगर कोर्ट इस व्याख्या से सहमत होता है तो भविष्य में दल बदल, राजनीतिक विलय और सरकारों की स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है.
भारत में दल बदल रोकने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी. इसी के तहत Anti Defection Law लागू हुआ. Paragraph 4 इस कानून में एक अपवाद देता है. इसके अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय हो जाता है और उस दल के कम से कम दो तिहाई विधायक या सांसद इस विलय से सहमत हों, तो उन्हें दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा. हालांकि संविधान में Original Political Party यानी मूल राजनीतिक दल के विलय का उल्लेख है. इसी शब्द की व्याख्या को लेकर विवाद खड़ा हुआ है.
राजनीतिक विलय का मतलब केवल विधायकों का समूह बदलना नहीं है. इसका अर्थ यह माना जाता है कि पूरा राजनीतिक दल, उसका संगठन, नेतृत्व और संरचना दूसरे दल में समाहित हो जाए. दूसरी ओर Mass Defection तब माना जाता है, जब बड़ी संख्या में विधायक या सांसद पार्टी छोड़ दें लेकिन मूल राजनीतिक दल अपने संगठन के साथ पहले की तरह बना रहे. यही अंतर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी बहस का विषय है.
कपिल सिब्बल का तर्क है कि Paragraph 4 का लाभ तभी मिलना चाहिए, जब मूल राजनीतिक दल का वास्तविक और औपचारिक विलय हुआ हो. उनका कहना है कि केवल दो तिहाई विधायकों के आधार पर विलय का दावा करना संविधान के उद्देश्य के विपरीत है. उनके अनुसार ऐसी व्याख्या से Anti Defection Law का मकसद कमजोर होता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना सदस्यता गंवाए राजनीतिक पक्ष बदलने का रास्ता मिल जाता है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई जारी है और अभी कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है.
यदि सुप्रीम कोर्ट सिब्बल की दलील स्वीकार करता है तो भविष्य में केवल दो तिहाई विधायकों के समर्थन के आधार पर विलय का दावा करना आसान नहीं रहेगा. ऐसे मामलों में यह भी साबित करना पड़ सकता है कि मूल राजनीतिक दल का संगठनात्मक स्तर पर दूसरे दल में विधिवत विलय हुआ है. ऐसा फैसला भविष्य में दल बदल के मामलों, राजनीतिक गठबंधनों और राज्य सरकारों की स्थिरता पर असर डाल सकता है. वहीं यदि अदालत मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखती है तो दो तिहाई सदस्यों वाले समूह पहले की तरह Paragraph 4 के तहत संरक्षण का दावा करते रह सकते हैं.
फिलहाल यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी. तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि दो तिहाई नियम अपने आप एक कानूनी खामी है या नहीं. यही संवैधानिक सवाल आने वाले समय में देश की राजनीति और दल बदल कानून की दिशा तय कर सकता है.
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