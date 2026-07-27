विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश- जानिये कितना बदल जाएगा यह कानून

Parliament Monsoon Season: मौजूदा बिल में यह संशोधन 'Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 को और सख्त बनाकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने की कोशिश है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 27, 2026, 1:35 PM IST
Paper leak bill
संशोधन बिल में चार्जशीट दाखिल होने के बाद करीब 90 दिन के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

Parliament Monsoon Season 2026 Updates: प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर हो रहे भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया. विपक्षी सदस्य दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे. लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे के बीच ही कई आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखे गए. इसी बीच जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया.

बिल पर चर्चा चाहते हैं ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों का नाम लिया और कहा कि क्या इस विधेयक को लेकर वे कुछ बोलना चाहते हैं. हालांकि, किसी विपक्षी सदस्य ने इस पर अपनी बात नहीं रखी. ओम बिरला ने कहा, ‘यह महत्वपूर्ण विधेयक है. विधेयक से सदन और देश की मंशा पर व्यापक चर्चा होगी. सभी दलों के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से चर्चा की मांग कर रहे थे. यह सुधार का प्रथम कदम है. मैं सोचता हूं कि सदन में इस पर चर्चा हो, सभी अपने मत व्यक्त करें ताकि हम इस पर बात कर सकें कि किस तरह से इस विधेयक के माध्यम से पेपर लीक को रोकने का समुचित कदम उठा सकते हैं.’

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उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, ‘मैं इस पर पर्याप्त समय दूंगा. इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन का सहयोग करें और विधेयक पर चर्चा करें.’ हंगामा नहीं थमने पर ओम बिरला ने दोपहर 12 बजकर आठ मिनट पर सदन की बैठक अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

नये बिल में हैं क्या-क्या प्रस्ताव?

लोकसभा सदस्यों को वितरित विधेयक की प्रति के अनुसार, परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल होगी. इसके अलावा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी.

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश

विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है. ये अदालतें चार्जशीट दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी.

90 दिन के भीतर आएगा फैसला

  • सजा होगी और सख्त: पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर अब 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है. पहले 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था.
  • जुर्माना 5 गुना बढ़ेगा: दोषियों पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. पहले अधिकतम जुर्माना 10 लाख था.
  • संगठित गैंग पर बड़ा प्रहार: पेपर लीक माफिया, संस्थान या संगठित गिरोह के मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.
  • हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट: पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए राज्यों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, ताकि केस वर्षों तक लंबित न रहें.
  • 90 दिन में फैसला: चार्जशीट दाखिल होने के बाद करीब 3 महीने (90 दिन) के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
  • 2 महीने में जांच पूरी: जांच एजेंसियों को 60 दिनों के भीतर पेपर लीक मामलों की जांच पूरी करनी होगी.
  • स्पेशल टास्क फोर्स का प्रावधान: पेपर लीक और परीक्षा माफिया की जांच के लिए Special Task Force (STF) गठित करने का प्रावधान किया गया है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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