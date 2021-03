Antilia Case: मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के बाहर मिली विस्फोटक से भरी कार और उसके मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच एजेंसी NIA को रविवार को बड़ी सफलता मिली. NIA की टीम इस मामले के आरोपी सचिन वाजे (Sachin Waze) को लेकर बांद्रा में मीठी नदी पहुंची. इसके बाद मीठी नदी (Mithi River) से गोताखोरों ने CPU, हार्ड डिस्क और कार की नंबर प्लेट बरामद की है. बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने सबूतों को मिटान के लिए इन्हें मीठी नदी में फेंका था. Also Read - Maharashtra: परमबीर के लेटर बम पर अब शिवसेना-एनसीपी में खटपट, संजय राउत के सवाल पर देशमुख का जवाब

Maharashtra: NIA takes Sachin Waze to the bridge over Mithi river in Mumbai's Bandra Kurla Complex in connection with the probe of Mansukh Hiren death case.

Divers have recovered a computer CPU, number plate of a vehicle, and other items from the river. pic.twitter.com/nIxN60tOU7

Divers have recovered a computer CPU, number plate of a vehicle, and other items from the river. pic.twitter.com/nIxN60tOU7

— ANI (@ANI) March 28, 2021