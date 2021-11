Mumbai, Antilia explosive case, Mumbai Police, मुंबई: मुंबई की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को जमानत दे दी. उसे ‘एंटीलिया’ विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्या मामले में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. विशेष अदालत के न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने गौड़ की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.Also Read - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्री के बिगड़े बोले, अभिनेत्री कंगना रनौत पर की ऐसी 'अभद्र' टिप्पणीं

Antilia bomb scare case | Accused cricket bookie Naresh Gaur granted bail by Special NIA court.

He was mentioned as accused number 2 in the case and was accused of supplying SIM cards and being a part of the conspiracy.

