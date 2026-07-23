जो हिंसा करेगा उसका पासपोर्ट रद्द होगा! क्या CJP प्रदर्शनकारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई

CJP Protesters: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. पुलिस विभाग से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद फैसला लिया गया है कि पुलिस दंगे में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनके पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी.
पुलिस ने इसके लिए हिंसा में शामिल रहे लोगों की पहचान करना भी शुरू कर दी है और वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की ओर से यह फैसला लिया गया है, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद के आसपास सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की थी. इसके बाद सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने, लाठीचार्ज करने और दंगा-रोधी वाहन तैनात करने पड़े. कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं.
हिंसा के बाद, CJP ने 24 जुलाई को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की और NEET आंदोलन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन करने का आह्वान किया. पार्टी ने छात्र संघों और संगठनों से स्थानीय स्तर पर तालमेल बिठाने, छात्रों की मांगों को सार्वजनिक रूप से पढ़ने और पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने की अपील की.
इस हफ्ते तक, जंतर-मंतर पर आंदोलन का दायरा काफी सीमित था, जहां छात्र और कार्यकर्ता रोजाना इकट्ठा होकर कथित NEET अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. सोमवार को पुलिस के साथ टकराव के बाद स्थिति बदल गई.
सोमवार को विरोध स्थल पर भारी भीड़ जुटने लगी, जिनमें से कई लोग पहली बार इसमें शामिल हो रहे थे. जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कें भर गईं. CJP के आयोजकों ने माना कि वे अब भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, जबकि कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखकर वे इस आंदोलन में शामिल हुए.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि संसद में कथित NEET अनियमितताओं पर चर्चा करने के लिए सरकार की सहमति के बावजूद वे अपनी बात से मुकर गए. ये बातें तब सामने आईं जब कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर अपना धरना जारी रखा.
इस बीच, सोनम वांगचुक, जो NEET में कथित गड़बड़ियों को लेकर 25 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, ने बुधवार को एक पत्र जारी कर अपना उपवास खत्म करने की शर्तें बताईं. उन्होंने सरकार से यह भरोसा मांगा कि 20 जुलाई के मार्च में शामिल होने वाले किसी भी छात्र के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. सोनम वांगचुक ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कुछ लोग हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. सिर्फ शांति ही हमारा रास्ता है.
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