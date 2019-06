अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के शपथ लेने के नौ दिन बाद राज्य के नए मंत्रिमंडल ने शनिवार को यहां शपथ ली. मंत्रिमंडल में 25 मंत्री शामिल हैं. इससे पहले, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 30 मई को अकेले शपथ ली थी.

Andhra Pradesh: 25 members of council of ministers of the state take oath as ministers, in the presence of Governor ESL Narasimhan and CM YS Jagan Mohan Reddy, in Amaravati. pic.twitter.com/Wpb2DS9S2O

