नई दिल्‍ली: आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एक रेड में संदूक के 8 बक्सों में करोड़ों रुपए की ज्‍वैलरी और लाखों रुपए की नकदी और हथियार बरामद किया है. आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिला पुलिस ने बक्‍काराया समुद्रम कस्‍बे में एक मकान में रेड मारकर 8 ट्रंक बॉक्‍स में 2.42 किलो सोने की ज्‍वैलरी और 84.10 किलो चांदी के आभूषण, 15.55 लाख रुपए नकद और हथियार जब्‍त किए हैं. इसके अलाव पुलिस ने कई वाहन भी बरादम किया है. सबसे खास बात ये है कि अनंतपुरम जिला पुलिस ने इस छापे में ज्‍वैलरी के कारोबारियों बड़े गठजोड़ और टैक्‍स चोरी का खुलासा भी किया है. इस गठजोड़ के सामने आने से पुलिस भी हैरान है.

Andhra Pradesh: Anantapuram district police caught a huge cache of ornaments (2.42 kg gold & 84.10 kg silver) & Rs 15.55 lakhs unaccounted cash & firearms hidden in 8 trunk boxes, during a raid at a house in Bukkaraya Samudram town. Police also seized several vehicles. pic.twitter.com/ZpU8Okknz9

— ANI (@ANI) August 19, 2020