थार सवार APP नेता पर पलक झपकते ही बरसा दी कई राउंड गोलियां, हुई मौत, सामने आया CCTV

AAP Leader Lucky Oberai: जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी. घटना उस समय हुई जब वह गुरुद्वारे से माथा टेककर लौट रहे थे. आइये जानते हैं पूरा मामला...

थार से जा रहे आप नेता को अज्ञात बाइक सवारों ने बीच रास्ते में घेरकर गोली मारी.

पंजाब के जालंधर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. शुक्रवार सुबह आम आदमी पार्टी (AAP) के 38 वर्षीय नेता लकी ओबेरॉय की दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर दी. यह दुस्साहसिक वारदात सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की क्रूरता साफ देखी जा सकती है.

गुरुद्वारे से लौटते समय हुआ हमला

घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है. पुलिस के अनुसार, लकी ओबेरॉय मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद अपनी महिंद्रा थार (Mahindra Thar) गाड़ी में बैठे ही थे कि हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावर पहले से ही ओबेरॉय के आने का इंतजार कर रहे थे और उनकी डेली रूटीन से अच्छी तरह वाकिफ थे.

CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति, जिसने काली हुडी (Black Hoodie) पहनी हुई थी, लकी की गाड़ी के पास आता है और बिल्कुल करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है. गोलियों की आवाज से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए और आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए. हमलावर ने बेहद ठंडे दिमाग से वारदात को अंजाम दिया और फिर अपने साथी के साथ सफेद रंग की एक्टिवा (Honda Activa) पर बैठकर फरार हो गया.

पुलिस को पुरानी रंजिश का शक

जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि हमलावरों ने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की. लकी ओबेरॉय को तुरंत बेहोशी की हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में पुलिस ने किसी भी तरह की जबरन वसूली (Extortion) के एंगल से इनकार किया है. कमिश्नर रंधावा के अनुसार कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश ही हत्या का मुख्य कारण लग रही है. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 15 से अधिक चेकपॉइंट्स बनाए हैं और फोरेंसिक टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं.

इस हत्याकांड के बाद पंजाब की कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गए हैं. विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप सरकार ने पंजाब को अपराधियों और गैंगस्टरों का खेल का मैदान बना दिया है, जहां कानून के बजाय बंदूकों का राज चल रहा है.

