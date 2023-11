नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मिली मौत की सजा के खिलाफ अपील दाखिल, जानें विदेश मंत्रालय ने क्या-क्या दिया अपडेट

भारतीय नौसेना (Indian Navy) के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर (Qatar) में मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत ने अपील दाखिल कर दी है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी. मालूम हो कि कतर ने इन सभी पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाकर बीते महीने मौत की सजा सुनाई थी.

अरिंदम बागची ने कहा, ‘दोहा में हमारे दूतावास को 7 नवंबर को भारतीय बंदियों से एक बार फिर ‘कांसुलर एक्सेस’ का अवसर मिला. हम मामले में कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे. हम उन्हें पूरा कानूनी और राजनयिक मदद संबंधी सहयोग प्रदान करते रहेंगे.’

#WATCH Delhi: On death sentence to 8 Indians in Qatar, MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, “As we had informed earlier, the court of first instance of Qatar passed a judgment on October 26 in the case involving 8 Indian employees, the judgment is confidential and has only been… pic.twitter.com/Xsbdk01vWf

