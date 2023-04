Apple CEO टिम कुक ने PM से की मुलाकात, ट्वीट कर लिखा, गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद

Apple, Tim Cook, PM Modi, India: भारत आए एप्पल के सीईओ (Apple CEO) टिम कुक (Tim Cook) ने आज बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की है और गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है.

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. “गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद. हम भारत के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव प्रौद्योगिकी के आपके दृष्टिकोण को साझा कर सकते हैं – शिक्षा और डेवलपर्स से लेकर विनिर्माण और पर्यावरण तक, हम देश भर में बढ़ने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.