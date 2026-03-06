Hindi India Hindi

क्या भारत में भी बढ़ने जा रही है तेल और गैस की कीमत? मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कतर से बंद हुई आपूर्ति तो इस देश से आएगी LPG

तेल-गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम जनता की जेब पर न पड़े इसके लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रही है और खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से कच्चा तेल और LPG आयात करने पर विचार कर रही है.

Petrol Diesel LPG supply to India: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद से ही तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों से भी तेल और गैस बाहर नहीं जा पा रही है. इस वजह से पिछले 6 दिन में कच्चे तेल के दाम करीब 16 फीसदी बढ़कर 85 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं. दुनिया के कई देशों में तेल और गैस के दाम बढ़े हैं.

क्या भारत में भी बढ़ेंगे तेल-गैस के दाम?

ईरान युद्ध का असर फिलहाल भारतीय नागरिकों की जेब पर नहीं पड़ने वाला है. केंद्र की मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि तेल-गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम जनता की जेब तक नहीं पहुंचेगा. इसके लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रही है और खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से कच्चा तेल और LPG आयात करने पर विचार कर रही है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या बताया?

भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि भारत कई देशों के संपर्क में है. रूस से पहले ही तेल खरीद बढ़ा दी गई है. वहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को तेल औक गैस आपूर्ति करने का ऑफर दिया है. इस समय भारत अपनी कुल खपत का 10 प्रतिशत एलपीजी अमेरिका से ले रहा है.

अमेरिका ने भारत को दी छूट

अमेरिका ने भारत क रूसी तेल खरीद से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला भी लिया है. US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस बारे में बताया है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारतीय रिफाइनर्स को रूसी तेल खरीदने के लिए 30-दिन की टेम्पररी छूट दे रहा है. स्कॉट बेसेंट ने ये भी कहा है कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स का एक सहयोगी है और हमें पूरी उम्मीद है कि वह अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा.

तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई

भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट देने का फैसला किया है. इस फैसले से शुक्रवार सुबह तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड आज 84.21 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. अमेरिका द्वारा दी गई 30 दिन की छूट से वैश्विक तेल सप्लाई चेन को लेकर बनी चिंता कुछ हद तक कम हुई है.

बता दें कि भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है. भारत रोजाना करीब 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है जिसमें से लगभग 15 से 20 लाख बैरल तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होकर आता है. युद्ध के कारण इस अहम समुद्री मार्ग से सप्लाई बंद हो गई है.

