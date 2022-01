नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के साल 2022 और 2021 के विजेताओं से मुलाकात की. यह मुलाकात ऑनलाइन ही हुई. इस दौरान उन्होंने विजेताओं को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (Blockchain Technology) के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही उनके डिजिटल सर्टिफिकेट (Digital Certificates) भी सौंपे. इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक विजेता से बात करते हुए पूछा, ‘व्याखान देते हैं, आपने बालमुखी रामायण भी लिखी है… इतना सारा काम… आप कैसे कर पाते हैं… बचपन बचा है या वो भी चला गया है.’Also Read - IND vs SA: करारी शिकस्‍त देने के बावजूद ग्रीम स्मिथ ने टीम इंडिया-BCCI को कहा शुक्रिया, जानें क्‍या है वजह ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उक्त छात्र से पूछा कि आपको बालमुखी रामायण (Balmukhi Ramayan) लिखने का खयाल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? इस पर छात्र ने जवाब दिया कि इसका प्रेरणा स्रोत भी कहीं न कहीं आप ही रहे हैं. लॉकडाउन 2020 (Lockdown) में जब हम सब लोग, बच्चे हतोत्साहित हो गए थे. तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई और जब मैंने रामायण देखी तो मैं इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ. जब मैंने रामायण देखी तो मुझे लगा कि भगवान राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं. इसलिए मैंने ये बालमुखी रामायण 250 छंदों में लिखी. ताकि भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए हैं हम उन्हें सीख सकें.

#WATCH | During Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar (PMRBP) event, PM Modi asks an awardee, "You have also written Balmukhi Ramayan…so much work …Are you able to live your childhood…?" pic.twitter.com/a8S6Z941Vu

