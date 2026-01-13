Hindi India Hindi

Are You Ded Why Is This App Most Downloaded In China Asks Users Same Question Every Third Day

'मालिक मर गए क्या...' चीन में सबसे ज्यादा क्यों डाउनलोड किया जा रहा यह App, हर तीसरे दिन यूजर्स से पूछता है ये सवाल

Are You Dead? चीन का एक ऐसा वायरल ऐप है जो अकेले रहने वाले लोगों की जिंदा होने की पुष्टि करता है. अगर यूजर समय पर बटन नहीं दबाता, तो यह उसके परिवार को सूचित कर देता है. यह ऐप चीन में बढ़ते अकेलेपन और गुमनाम मौत के डर का एक डिजिटल समाधान बन गया है.

Are You Dead ऐप

चीन के डिजिटल बाजार में इन दिनों एक ऐसा ऐप चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम सुनकर ही लोग चौंक जाते हैं. ARE You Dead? नाम का यह ऐप चीन में तेजी से वायरल हो रहा है. यह ऐप कोई मनोरंजन या गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही संजीदा और डरावनी सामाजिक हकीकत का सामना करने का जरिया है.

ARE You Dead? ऐप

इस ऐप का नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है. Are You Dead? का कॉन्सेप्ट सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक समाधान पर आधारित है. इसे पिछले साल मई में लॉन्च किया गया था, लेकिन तब इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली. हालांकि, हाल के हफ्तों में यह चीन के सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो गया और अब यह चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेड ऐप बन गया है.

हर तीसरे दिन यूजर्स से पूछता है ये सवाल

इस ऐप की कार्यप्रणाली बेहद सीधी है. ऐप को बस यह जानना होता है कि आप अभी जीवित हैं या नहीं. इसके लिए आपको हर दो या तीन दिन में ऐप खोलकर उस पर बने एक बड़े बटन पर क्लिक करना होता है, जो यह पुष्टि करता है कि मैं जिंदा हूं. अगर आप तय समय सीमा के भीतर इस बटन को नहीं दबाते, तो ऐप अपना अगला कदम उठाता है.

कैसे हुआ वायरल?

इस ऐप के वायरल होने के पीछे चीन के युवाओं में बढ़ता अकेलापन और असुरक्षा की भावना है. चीन के बड़े शहरों में काम की तलाश में आने वाले करोड़ों युवा अकेले रहते हैं. उनके पास न तो परिवार होता है और न ही बहुत ज्यादा दोस्त. ऐसे में गुमनाम मौत (Lonely Death) का डर उन्हें सताता रहता है. युवाओं को लगता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया, तो शायद हफ़्तों तक किसी को पता भी नहीं चलेगा.

इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को जाता है संदेश

ऐप की सबसे बड़ी ताकत इसका अलर्ट सिस्टम है. अगर यूजर दो दिनों तक ऐप पर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराता, तो यह खुद-ब-खुद यूजर द्वारा सेट किए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स (माता-पिता, पार्टनर या दोस्त) को एक संदेश भेज देता है. यह संदेश उन्हें सूचित करता है कि यूजर मुसीबत में हो सकता है और शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है.

चीन में बढ़ते अकेलेपन के डरावने आंकड़े

चीन की सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2030 तक चीन में लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो घर में बिल्कुल अकेले रहेंगे. यह एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है, चाहे वे नौकरीपेशा लोग हों, घर से दूर रहने वाले छात्र हों या वे लोग जिन्होंने अकेले रहने का फैसला किया है. यह ऐप उन सभी के लिए एक डिजिटल लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

डर कि गुमनाम मौत न हो जाए

चीनी सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि मुझे हमेशा यह डर रहता है कि अगर मैं अकेला मर गया, तो मेरा शव कौन उठाएगा? वहीं एक अन्य यूजर का कहना है कि जो लोग डिप्रेशन में हैं या बेरोजगार हैं, उनके लिए यह ऐप एक सहारा है. यह उस डर का जवाब है जहां इंसान को लगता है कि उसके जाने के बाद दुनिया को खबर होने में बहुत वक्त लग जाएगा.

क्या यह ऐप भविष्य की जरूरत है?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि Are You Dead? जैसे एप्स का बढ़ता चलन यह बताता है कि तकनीक अब भावनाओं और सामाजिक अलगाव को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, जहां लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, वहां एक ऐप का बटन अपनों को करीब लाने का आखिरी जरिया बन रहा है. यह ऐप सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर उस देश में इसकी जरूरत महसूस की जा सकती है जहां लोग अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं.