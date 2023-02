Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया और डीएमके (DMK) सांसदों के बीच तीखी बहस हुई. जब डीएमके सांसदों ने एम्स मदुरै का मामला उठाया तो मनसुख मंडाविया ने कहा, मैं ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं चलाऊंगा जहां पर्याप्त संकाय और बुनियादी ढांचा नहीं है. एम्स मदुरै की स्थापना पर काम चल रहा है. स्वास्थ्य को राजनीति का मुद्दा न बनाएं.

Argument between Union Health Minister Dr Mandaviya&DMK MPs in Lok Sabha “I won’t allow such medical colleges to operate where there is no adequate faculty&infrastructure. Work underway on establishing AIIMS Madurai.Don’t make health an issue of politics,” Health minister says. pic.twitter.com/FQmh3m4lA0 — ANI (@ANI) February 10, 2023