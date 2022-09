केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधा है. आरिफ मोहम्मद ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय को बदनाम करने और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है. आपने मुझ पर दबाव बनाने के लिए, मुझे डराने की कोशिश करने के लिए हर तरीका का हथकंडा आजमाया है. राज्यपाल ने कहा कि तीन साल पहले कन्नूर में मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी. पुलिस को केस दर्ज करने से किसने रोका? गृह विभाग किसके पास था? जब कन्नूर में मुझ पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की तो यह एक साजिश थी और कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि मैं वहां मौजूद हूं.Also Read - केरल में कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा का चंदा न देने पर सामान फेंका, VIDEO सामने आने के बाद तीन सस्पेंड

आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि विजयन कम से कम अब पर्दे के पीछे से खेल खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. राज्यपाल के बयान से एक दिन पहले, विजयन ने खान द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित भाई-भतीजावाद पर दिए बयान को ''बेतुका'' बताते हुए उनकी आलोचना की थी. खान ने शनिवार सुबह यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह इस बात से बहुत खुश हैं कि मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय नियुक्तियॉ पर बयान दिया. उन्होंने कहा, ''मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं, क्योंकि वह कम से कम अब पर्दे के पीछे से खेल खेलने की कोशिश नहीं कर रहे.'' स्पष्ट रूप से नाराज नजर आ रहे राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ कुलपतियों से कुलाधिपति के आदेशों की अवहेलना करने को कहा और उन कुलपतियों जैसे छद्म माध्यमों का इस्तेमाल करने के बजाय विजयन कम से कम अब सामने आए हैं.

3 years back an attempt was made on my life in Kannur. Who prevented the Police from registering a case? Who held the Home Dept? You are trying to demean the Office of Governor. You have tried every trick in your box to pressurise me, to try to frighten me: Kerala Governor (1/2) pic.twitter.com/uQoeUw8i2z

— ANI (@ANI) September 17, 2022