असम में मिला हथियारों का जखीरा, छह एके राइफल और गोला-बारूद बरामद

Assam Police Recover Huge Cache of Arms: असम के उदलगुरी जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पुलिस की टीम ने उदलगुरी जिले में बीटीएडी जिले के मजबत पुलिस स्टेशन के सीकरी डंगा इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. इनमें छह एके सीरीज राइफलें, एक पिस्तौल, मैगजीन और गोला-बारूद शामिल है.

Assam | Police recovered a huge cache of arms and ammunition in Assam’s Udalguri district from Sikari Danga area under Mazbat police station in the BTAD district. We have recovered six AK series rifles, one pistol, magazines and other ammunition from the area. More details… pic.twitter.com/bnLzOVRlad — ANI (@ANI) May 3, 2023