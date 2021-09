Jammu & Kashmir News Update: जम्मू कश्‍मीर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद आज रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में घेराबंदी और तलाश अभियान चलाया. जम्मू- कश्मीर में राजौरी जिले में चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह अभियाना थाना मंडी में चलाया जा रहा है.Also Read - Jammu and Kashmir News: पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त

Jammu and Kashmir police are conducting a cordon and search operation in Thana Mandi area of Rajouri

