नई दिल्ली: निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को कहा है कि हमारी सेना पहले से ज्‍यादा बेहतर तरीके से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. यह बात उन्‍होंने तब कही, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या सेना देश के सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अब ज्यादा अच्छे से तैयार है, उन्होंने कहा, हां हम ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं. सीडीएस जनरल रावत ने कहा कि सेना बेहतर तैयारी के साथ पाकिस्‍तान और चीन की सीमाओं पर चुनौतियों के लिए तैयार है.

निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कार्यकाल के अंतिम तीन वर्ष में पूरा सहयोग देने के लिए सेना के सभी कर्मियों और उनके परिवारों का मंगलवार को आभार व्यक्त किया. विदाई सलामी गारद के बाद जनरल रावत ने उम्मीद जताई कि नए सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयों को छुएगी.

जनरल रावत ने साउथ ब्लॉक के प्रांगण में सलामी गारद लेने के बाद मीडिया से बातचीत की. उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी. उन्होंने कहा, ”मैं सभी सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो हमारे सशस्त्र बलों की परंपराओं के अनुरूप, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अटल रहते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं.”

