नई दिल्‍ली: पूर्वी लद्दाख में "चीन द्वारा एकतरफा अतिक्रमण से पैदा हुई स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और इस बारे में स्थिति के आधार पर करीबी निगरानी और शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है. रक्षा मंत्रालय यह रिपोर्ट जहां सामने आई है, वहीं, सूत्रों के मुताबिक, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे तेजपुर (Tezpur-based 4 Corps) की विजिट पर हैं, जहां चीन से लगी हुई सीमा की सुरक्षा का जायजा लेंगे.

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को आर्मी के सीनियर अफसर मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के लिए भारतीय सेना की तैनाती के बारे में जानकारी देंगे.

बता दें कि चीन पैंगोंग त्सो से वापस जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन पीछे नहीं हआ. भारत ने फिंगर 8 पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का दावा किया है और चीनी फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच हैं.

Army Chief Gen Manoj Mukund Naravane is on a visit to Tezpur-based 4 Corps to review the security situation along the China border there. Senior military officers will brief him on the existing situation and Indian Army deployments to tackle the situation: Indian Army Sources pic.twitter.com/eQbu0SAPlE

