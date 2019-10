नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को करारा जवाबह देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक भारत का हिस्सा है. उन्होंने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा, “जब हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, तो जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल हैं. लेकिन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान एक कब्जे वाला क्षेत्र है – जिस पर हमारे पश्चिमी पड़ोसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है.”

इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि PoK और गिलगित बाल्टिस्तान पर आतंकियों का कब्जा है. उन्होंने कहा, “जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, दरअसल उस पर किसी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान का कंट्रोल नहीं है बल्कि उसे आतंकवादियों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है. पीओके वास्तव में एक आतंकवादी नियंत्रित देश या पाकिस्तान का एक आतंकवादी नियंत्रित हिस्सा है.”

#WATCH Delhi: Army Chief General Bipin Rawat says, “…The territory which has been illegally occupied by Pakistan is not controlled by the Pakistani establishment, it is controlled by terrorists. PoK is actually a terrorist controlled part of Pakistan.” pic.twitter.com/jS8lGVddJw



साथ ही सेना प्रमुख ने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि इस साल के अंत कर हमारे जवानों से दुनिया की बेस्ट राइफल मिल जाएगी. उन्होंने कहा, “मैं विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया में उपलब्ध सबसे अच्छी राइफल, अमेरिका से सिग सॉयर (Sig Sauer) इस साल के अंत तक सेना के सैनिकों के लिए उपलब्ध होगी.”

Army Chief General Bipin Rawat: Let me assure that the best rifle available in the world, the Sig Sauer from America will be available to the infantry soldiers by the end of this year. pic.twitter.com/Dv3aXXy4xo

— ANI (@ANI) October 25, 2019