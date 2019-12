नई दिल्ली: सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत मंगलवार को नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं. यहां पहुंचकर बिपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. बिपिन रावत आज चीफ ऑफ डिफेंस का पदभार सभांलेंगे. जनरल रावत को अब थलसेना, वायुसेना और नौसेना के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय एवं पीएम के नेतृत्व वाले न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सलाहकार के तौर पर भूमिका निभानी होगी.

Delhi: Army Chief General Bipin Rawat who has been appointed as the first Chief of Defence Staff of the country, pays tribute at National War Memorial. pic.twitter.com/MZ6ZcOJqEz

