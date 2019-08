नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास पाकिस्तान द्वारा अतिरिक्त सैन्य बल तैनात किये जाने की खबरों को तवज्जो नहीं दी और कहा कि सेना क्षेत्र में किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिये तैयार है. सेना प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि हर देश एहतियाती कदम उठाता है और एलओसी के पास पाकिस्तान द्वारा अतिरिक्त बल की तैनाती को लेकर चिंता वाली कोई बात नहीं है.

Army chief General Bipin Rawat: If the adversary wants to activate the LoC, that’s his choice. Everybody does precautionary deployment, we should not get too concerned about it. As far as the Army and other services are concerned, we have to be always prepared. pic.twitter.com/lwKv8A4x7P

— ANI (@ANI) August 13, 2019