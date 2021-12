Chairmen of Chiefs of Staff Committee: देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) का 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना (Helicopter Crash) में निधन हो गया था. इस दुखद हादसे के बाद हर किसी के जेहन में एक ही प्रश्न था कि अब नया सीडीएस कौन बनेगा. इसका उत्तर फिलहाल यह है कि सरकार ने अस्थायी तौर पर पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया है. ज्ञात हो की सीडीएस का पद दो साल पहले ही बना था, इससे पहले देश में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (Chiefs of Staff Committee) हुआ करती थी. जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अस्थायी तौर पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे (General MM Naravane) को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष (Chairmen of Chiefs of Staff Committee) का पदभार दिया गया है. बता दें कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं.Also Read - CDS General Bipin Rawat के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन

ज्ञात हो कि सीडीएस का पद बनने से पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ही तीनों सेनाओं के बीच कॉर्डिनेशन का काम करती थी. जैसा कि हम बता चुके हैं, इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं. जनरल एमएम नरवणे तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(इनपुट – पीटीआई)