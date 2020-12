Indian Army chief General MM Naravane visited forward areas along LAC and undertook a first-hand assessment of situation:पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध को लेकर मौजूदा तनाव के बीच इंडियन आर्मी चीफ ने आज बुधवार को LAC से लगे फॉरवर्ड पोस्‍ट का दौरा कर सैन्‍य तैयारियों का जायजा लिया है. Also Read - किसानों का ब्रिटिश सांसदों से अनुरोध, 'जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, अपने पीएम को भारत न आनें दें'

जनरल एमएम नरवणे आज लेह पहुंचे, जहां उन्हें जीओसी, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स और अन्य स्थानीय कमांडरों ने रिसीव किया. इसके बाद Fire and Fury Corps के GOC और अन्‍य कमांडर्स ने ऑपरेशनल तैयारियों को लेकर आर्मी चीफ को जानकारी दी है.

Indian Army chief General MM Naravane undertook on the spot inspection of the state of habitat of troops on the forward line of defences at Rechin La. He appreciated the efforts made by the formation to make troops comfortable along the LAC: Indian Army https://t.co/bcsluF5pAM

