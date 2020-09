श्रीनगर: सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे (Army Chief General MM Naravane) दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे और उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास की स्थिति का जायजा लिया और सैनिकों के साथ संवाद के दौरान सेना प्रमुख ने उनके मजबूत मनोबल की सराहना की रक्षा प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी. Also Read - चीन ने किया स्वीकार- गलवान घाटी की झड़प में मारे गए थे उसके सैनिक, ट्वीट कर कही ये बात

एक बयान में 15 वीं कोर के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ संवाद के दौरान सेना प्रमुख ने उनके मजबूत मनोबल की सराहना की और पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर उनकी कार्रवाई की तारीफ की. Also Read - ग्लोबल टाइम्स की धमकी- चीन और पाकिस्तान से एक साथ जंग नहीं जीत सकता भारत

आर्मी चीफ ने ने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एलओसी के पास दिन-रात प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के कदमों की भी सराहना की. इससे हालिया समय में घुसपैठ के कई प्रयासों को नाकाम करने में मदद मिली है. जनरल नरवणे ने सीमाई क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की भी हरसंभव मदद करने को कहा. Also Read - श्रीनगर में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, महिला की भी मौत, दो जवान घायल

Army Chief General MM Naravane visited Chinar Corps & reviewed operational preparedness. He complimented troops for the high standards of professionalism and devotion to duty. He also interacted with Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha: Indian Army pic.twitter.com/ytLUafuPSI

