नई दिल्ली: आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीन (China) और पाकिस्तान (Pakistan) की ओर से पेश राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर कहा कि भारत (India) अभी भविष्य के संघर्षों की कुछ झलकियां (trailer) देख रहा है और उसके विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास लगातार जारी रखेंगे. भारत ”अलग तरह की, कठिन तथा बहु-स्तरीय” सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है.Also Read - Army Commander Appointment: सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए उत्तरी, पूर्वी सीमाओं को मिले नए कमांडरों

General MM Naravane #COAS & Patron #CLAWS delivered the Inaugural Address at #IndianArmy International Webinar ‘PRAGYAN CONCLAVE 2022’, organised by #CLAWS on ‘Contours of Future Wars & Countermeasures’.#IndianArmy#InStrideWithTheFuture#AmritMahotsav pic.twitter.com/ucv0RfZDZr

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) February 3, 2022