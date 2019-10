नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में रविवार को कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में जवाबी गोलीबारी में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद व हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकवादियों को मार गिराया. भारतीय सेना ने इस बड़ी कार्रवाई के लिए तोपों का इस्तेमाल किया. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अब भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बयान भी आ गया है. सेना प्रमुख ने कहा है कि उन्हें आतंकियों द्वारा घुसपैठ के बार-बार इनपुट मिल रहे हैं. इसलिए सेना ने ये कार्रवाई की. भारतीय सेना पर सेना प्रमुख, जनरल बिपिन रावत ने PoK में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने के लिए तोपों का इस्तेमाल करने को लेकर कहा, “जब से Article 370 को जम्मू-कश्मीर से निरस्त किया गया, तब से हमें राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के बार-बार इनपुट मिल रहे हैं. धीरे-धीरे घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि कोई है जो आतंकवादियों और एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहा है जो पाक और पीओके में कुछ बाहरी और कुछ बाहरी देश में हैं, वे शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं.”

Army Chief, General Bipin Rawat on Indian Army used artillery guns to target terrorist camps in PoK: Ever since #Article370 was abrogated from J&K, we have been getting repeated inputs of infiltration by terrorists from across the border to disturb peace & harmony in the state. pic.twitter.com/3Ouuwbtu5E — ANI (@ANI) October 20, 2019

Army Chief, Gen Bipin Rawat: Gradually things are returning to normalcy in valley, but obviously there is somebody who is working behind the scenes at behest of terrorists&agencies that are some within&some outside country, in Pak&PoK, who’re trying to disrupt peaceful atmosphere https://t.co/f0csH1w3iE — ANI (@ANI) October 20, 2019



सेना प्रमुख ने आगे कहा, “देर रात, हमें जानकारी मिली कि आतंकवादी आगे के क्षेत्रों में शिविरों के करीब आ रहे हैं. पिछले 1 महीने में, हमने विभिन्न क्षेत्रों से आतंकवादियों की घुसपैठ के ऐसे कई प्रयासों को देखा है. कल शाम तंगधार में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की गई, हमने जवाबी कार्रवाई की, पाक ने हमारे पोस्ट पर हमला किया जिसमें में भी नुकसान हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे घुसपैठ की कोशिश कर सकें, हमने तय किया कि हम उन आतंकी शिविरों को निशाना बनाएंगे. हमारे पास इन शिविरों के कॉर्डिनेट्स थे. हमने आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.”

Army Chief, Gen Bipin Rawat on Indian Army used artillery guns to target terrorist camps in PoK: Of late, we had info that terrorists are coming closer to camps in the forward areas. In last 1 month, we have seen repeated attempts from different sectors to infiltrate terrorists. pic.twitter.com/hEzz1awcXG — ANI (@ANI) October 20, 2019

Army Chief, Gen Bipin Rawat: Last evening an attempt was made in Tangdhar to infiltrate terrorists, we retaliated, Pak carried out attack firing at our post in which we did suffer, but before they could attempt the infiltration…1/2 pic.twitter.com/Lu0GHHkNiu — ANI (@ANI) October 20, 2019

Army Chief Gen Bipin Rawat: ..It was decided that we target that terror camps across. We had the coordinates of these camps. We have caused severe damage to terrorists infrastructure across. 2/2 https://t.co/PUFUpZO1pR — ANI (@ANI) October 20, 2019



सेना प्रमुख ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में, हमने आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. तंगधार सेक्टर के विपरीत आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए गए हैं. सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि 6-10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 3 शिविर नष्ट हुए हैं. उन्होंने कहा, “हमें मिल रही रिपोर्टों के आधार पर, 6-10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 3 शिविर नष्ट हुए हैं. इतने ही आतंकवादी भी मारे गए हैं.”