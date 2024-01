चीन की लद्दाख में मौजूदगी पर आर्मी चीफ का बयान: कांग्रेस ने कहा- मोदी सरकार ने गलत दावे किए, ये देश की सुरक्षा के प्रति 'गंभीर गिरावट'

नई दिल्ली: लद्दाख में चीन की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस (Congress) ने कहा कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में ‘गंभीर गिरावट’ है. कांग्रेस महासचिव ने ये आरोप सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे (Manoj Panday) के उस बयान के बाद लगाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘हमारा प्रयास 2020 के मध्य की स्थिति पर लौटने के लिए (चीन के साथ) बातचीत जारी रखने का है’. यह बयान याद दिलाता है कि चीनी घुसपैठ के करीब चार साल बाद भी लद्दाख में भारतीय सैनिकों को 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक पहुंच से रोके हुए हैं.’

जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि सेना प्रमुख की यह टिप्पणी कि ‘राजौरी-पुंछ में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं’ और ‘इस क्षेत्र में सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है’, यह याद दिलाता है कि सीमा पार आतंकवाद का खतरा जारी है, भले ही बार-बार झूठे दावे किए गए कि नोटबंदी या जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म होने से यह खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि पांच अगस्त, 2019 से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में 160 से अधिक सैनिक मारे गए हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि ताजा हमला हाल में 12 जनवरी को पुंछ में सैनिकों पर हुआ, सौभाग्य से इस बार कोई हताहत नहीं हुआ.

#WATCH | Jairam Ramesh, General Secretary (Communications), Congress says, “Bharat Jodo Nyay Yatra is going to start tomorrow i.e. January 14, from Thoubal, Manipur. Tomorrow Rahul Gandhi will come to Imphal at 11 am and will first go to Khongjom War Memorial. The importance of… pic.twitter.com/BEaV5ueEzz

— ANI (@ANI) January 13, 2024