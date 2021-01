Army Day 2021 Vishesh: भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कोडांदेरा मदप्पा करियप्पा (Field Marshal General Cariappa) की याद में आज सेना दिवस मनाया जाता है. आज ही के दिन जनरल करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई थी. जनरल करियप्पा ब्रिटिश भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें 1942 में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला था. इसके बाद 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया. उनकी तैनाती बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर की गई थी. देश के आजाद होने के बाद उन्हें भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया. Also Read - Army Day 2021: सेना प्रमुख एमएम नरवणे का संदेश- LAC पर जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1946 में अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ने उस समय ब्रिगेडियर पद पर तैनात रहे नाथू सिंह को देश का पहला कमांडर इन चीफ बनाना चाहते थे. लेकिन नाथू सिंह ने इस पेशकश को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह अपने वरिष्ठ अफसर यानी जनरल करियप्पा के रहते यह पद नहीं ले सकते.

You stand firm and tall all the time, be it during the war, natural calamities or any humanitarian call!

You are the soldier of the Indian Army.

Salute and sincerest gratitude to every personnel and their families of the Indian Army.

Jai Hind 🇮🇳#ArmyDay pic.twitter.com/74ErnP74Kr

