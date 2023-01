Surgical Strike: सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत से जुड़े सवाल पर बोले पूर्वी कमान के चीफ- 'ऑपरेशन को अंजाम देते समय हम...'

Surgical Strike: सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की कुछ विपक्षी नेताओं की मांग के बीच थलसेना की पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते समय सेना सबूत रखने के बारे में नहीं सोचती. सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग कर रहे कुछ विपक्षी नेताओं की हाल की मांगों पर पत्रकारों के एक ‘राजनीतिक सवाल’ का जवाब देने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि देश भारतीय बलों पर भरोसा करता है.

This is a political question. So I wouldn’t like to comment on that. I think that the nation trusts the Indian Armed forces: GOC-in-C Eastern Command RP Kalita on being asked by ANI about questions raised on men in uniform & Oppn asking for proof of operations of Indian forces pic.twitter.com/JeXF8nGpii — ANI (@ANI) January 27, 2023