Army Helicopter Crash: अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए 'चीता' हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद, दोनों पायलटों की चली गई जान

Army Helicopter Crash: अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में भारतीय सेना के क्रैश हुए चीता हेलीकॉप्टर (Cheetah Helicopter Crash) का मलबा बरामद कर लिया गया है. हादसे में दोनों पायलट की जान चली गई है. शुरुआत में पायलट को लापता बताया जा रहा था. न्यूज एजेंसी ANI ने सेना के अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. मालूम हो कि अरुणाचल प्रदेश बोमडिला के पास यह हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर रूटीन उड़ान पर था. रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सवा 9 बजे हेलीकॉप्टर के ATC से संपर्क टूटने की सूचना मिली थी.

#UPDATE | Both the pilots involved in the crash have lost their lives: Army officials https://t.co/wfC2uNwbs4 — ANI (@ANI) March 16, 2023