नई दिल्ली: भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि ‘स्वदेशी उपकरणों की मदद से अगला युद्ध लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता’ के अनुरूप उसने घरेलू रक्षा उद्योग को आपातकालीन खरीद के लिए महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की पेशकश करने के लिए आमंत्रित किया है.Also Read - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन में श्रद्धांजलि अर्पित की

सेना ने अपने कई ट्वीट संदेशों में इस निमंत्रण का उल्लेख करते हुए कहा कि आपात खरीद के लिए घरेलू रक्षा विनिर्माताओं को स्थानीय रक्षा उपकरणों की पेशकश करनी चाहिए. सेना ने कहा, ”यह निमंत्रण स्वदेशी समाधानों के साथ भविष्य की लड़ाई लड़ने की सेना की प्रतिबद्धता के अनुरूप है.” Also Read - मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश में लॉजिस्टिक लागत चीन, यूएस, यूरोप से ज्यादा, GDP ग्रोथ के लिए इसमें कमी करनी होगी

Process will be based on compressed timelines, wherein the procurement window will be open to Indian Industry for 6 months & industry would be expected to deliver equipment within a year of signing the contract. Procurement cases will be based on Open Tender Enquiry: Indian Army

— ANI (@ANI) September 18, 2022