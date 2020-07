जम्मू: पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया. वहीं, पाकिस्‍तान की इस हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है. Also Read - Corornavirus in Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के 330 नए मामले, जानें घाटी में कहां कितने मरीज

पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद बताया, आज जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन में एक आर्मी मैन हवलदार सांबुर गुरुंग ने गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में उन्‍होंने दम तोड़ दिया.

An Army man, Havildar Sambur Gurung, sustained critical injuries in ceasefire violation by Pakistan Army along the line of control in Nowshera Sector of Rajouri district in Jammu & Kashmir today. He later succumbed to his injuries: Lt Col Devender Anand, PRO Defence pic.twitter.com/IBWuW0cK8Q

