जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में नियंत्रण रेखा (Line of Control) से भारतीय सेना के जवानों का ये वीडियो सामने आया है. हाड़ कंपा देने वली ठंड के मौसम में जमी हुई बर्फ, उस चल रहे जवानों के पैर बुरी तरह से धंस रहे हैं…लेकिन देश की रक्षा के फौलादी जज्‍बे के साथ किस तरह एक हाथ में बंदूक और दूसरे में तिरंगा लिए हुए हर पल अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर देशवासियों को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं, खासतौर से जब एलओसी के उस पार सामने दुश्‍मन देश की नापाक इरादों वाली सेना और दूसरे आतंकवादियों के खतरा हर पल सामने खड़ा है. इस वीडियो में भारतीय सेना के जवानों ने देश के नागरिकों को नए साल पर शुभकामनाएं संप्रेषित की हैं. वीडियो में जवान कह रहे हैं, इंडियन आर्मी की ओर से नए वर्ष की समस्‍त देशवासियों को शुभकामनाएं.. जय हिंद.. जय हिंद

#WATCH | Indian Army troops wish new year to countrymen from a forward location along the Line of Control in Kupwara district of Jammu and Kashmir pic.twitter.com/x0iyIJ9gjB — ANI (@ANI) January 1, 2022

बता दें कि कश्‍मीर में सुरक्षा बल इस समय आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से चला हैं और रोज कई आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं.

भारत-पाक सैनिकों ने नए साल पर एलओसी पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया

जम्मू-कश्मीर में सीमाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से संघर्ष विराम के अगले महीने एक साल पूरा होने पर, दोनों देशों के सैनिकों ने शनिवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर नया साल मनाने के लिए मिठाइयों का आदान-प्रदान किया. रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सीमा पर चल रहे संघर्ष विराम को ध्यान में रखते हुए, इस भाव का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सद्भाव को और बढ़ाना है. प्रवक्ता ने कहा, ”2022 की शुरुआत में, आपसी विश्वास और शांति को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय सेना ने पुंछ और मेंढर पारगमन बिंदुओं पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया.” भारत और पाकिस्तान पिछले साल फरवरी में जम्मू-कश्मीर में सीमाओं पर नए सिरे से संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए और उल्लंघन की कुछेक घटनाओं को छोड़कर, इस समझौते से सीमावर्ती निवासियों और किसानों को राहत मिली है, जिन्होंने नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर भी कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है.