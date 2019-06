नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा का पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर मेरठ लाया गया है. मेजर केतन शर्मा एक दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे. मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया था. मेजर की शहादत के अलावा इसी रैंक के दो अधिकारी व दो जवान घायल हुए थे. ये मुठभेड़ अनंतनाग के अचबल इलाके में हुई थी.

Meerut: Mortal remains of Army Major Ketan Sharma brought to Army Cantonment area. He lost his life in Anantnag encounter yesterday pic.twitter.com/2NnWU72SWN

शहादत के बाद आज जम्मू-कश्मीर से शहीद मेजर केतन शर्मा का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया. यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे.

#WATCH Army personnel console family members of Army Major Ketan Sharma who lost his life in Anantnag encounter yesterday. His mother says, “Mujhe batado mera sher beta kahan gaya? ” #Meerut pic.twitter.com/Rl3wnpQ5gd

इसके बाद दिल्ली से मेजर का पार्थिव शरीर मेरठ ले जाया गया. मेजर का घर मेरठ के कंकरखेरा में है. यहां मेजर के पार्थिव शरीर के आने के बाद से परिजनों का बुरा हाल है.

Meerut: Family of Major Ketan Sharma mourns his demise, at their residence in Kanker Khera. The Major lost his life in an encounter with terrorists at Anantnag in Jammu and Kashmir yesterday. pic.twitter.com/4xvWnZcA9t

— ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2019