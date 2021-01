Jammu & Kashmir, Sopore, Army personnel, indian army: इंडियन सेना के जवानों ने कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ में फंसी एक नव प्रसूता महिला और उसके नवजात बचाया है. दरअसल जम्मू- कश्मीर के सोपोर में अस्‍पताल से घर लौट रही एक महिला और उसके नवजात शिशु घर लौटते हुए बर्फ में फंस गए थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सेना के जवान एक नसिर्ंग स्टाफ और चिकित्सा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे. सेना के जवानों ने देखा कि रास्‍ते में जमी बर्फ में महिला फंसी हुई थी. उन्‍होंने घुटने तक जमी बर्फ में पैदल चल कर नवप्रसूता महिला और उसके बच्‍चे को एक स्ट्रेचर पर रखकर उसके घर तक पहुंचाया. Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में बिना एग्जाम के बन सकते हैं अधिकारी, कल से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू

सैनिकों ने महिला को घर पहुंचाने में नर्सिंग की सहायता दी और स्‍थानीय लोगों की भी मदद की. सोपोर जिले में बीते दिन पज़लपोरा से दनियावर तक लगभग 3.5 किमी तक भारी बर्फ के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई थी. Also Read - Mehbooba Mufti की रईसी: 28 लाख की कालीन, 12 लाख की बेडशीट, 40 लाख की कटलरी, जानिए

सेना ने एक बयान में कहा, पीड़ित परिवार और नागरिक प्रशासन ने मानवीय प्रयासों के लिए सेना की टुकड़ी को धन्यवाद दिया और संकट के वक्त सेना को अवाम के सच्चे दोस्त के रूप में सराहा.

“Humanity Is the Religion That We Follow”#IndianArmy sprung into action after a #newborn #baby & mother got stuck in #heavy #snowfall near #Yamrad #Kupwara; team along with locals made an ad-hoc stretcher and carried mother for 4 Kms in knee-deep snow. @ChinarcorpsIA @adgpi pic.twitter.com/1S6A6s8QKD

— NorthernComd.IA (@NorthernComd_IA) January 6, 2021