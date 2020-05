नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए बीती 2 मई को शहीद हुए शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह को भारतीय सेना ने सोमवार को श्रीनगर में पूरे सैन्‍य सम्‍मान के साथ उन्‍हें विदाई दी. Also Read - जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में आतंकवादी हमले में CRPF के तीन जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

आर्मी ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह के सम्‍मान में पुष्‍प मालयार्पण सेरेमनी में अपना सम्‍मान प्रकट किया.

बता दें कि उत्तर कश्मीर के रजवार जंगल स्थित एक गांव में बीते 2 मई को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और दो आतंकवादी भी ढेर हुए. हाल के वर्षों में सेना को हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है.

Srinagar: Indian Army holds wreath laying ceremony of Colonel Ashutosh Sharma, Major Anuj Sood, Naik Rajesh Kumar and Lance Naik Dinesh Singh who lost their lives in the Handwara encounter on May 2. #JammuandKashmir pic.twitter.com/jmBJghpvXE

— ANI (@ANI) May 4, 2020