नई दिल्ली: आज भारत 72वां सेना दिवस मना रहा है. फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है. केएम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे. इस मौके पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के हवाले से भारतीय सेना ने ट्वीट कर इंडियन आर्मी के सभी सैनिकों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

Delhi: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat, Army chief General Manoj Mukund Narawane, chief of the Air Staff Air Chief Marshal RKS Bhadauria and Navy chief Admiral Karambir Singh pay tribute at the National War Memorial on #ArmyDay2020 today. pic.twitter.com/xz9mAHCtSD

— ANI (@ANI) January 15, 2020