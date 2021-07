हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भीषण बारिश हुई है. शुरुआती रिपोर्ट में इसे बादल फटने की घटना बताई जा रही है. इस कारण धर्मशाला के मांझी नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया. रिपोर्ट में 10 दुकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है. पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियों के तैरते हुए देखा गया.

#WATCH Around 10 shops damaged as Manjhi River rages following heavy rainfall in Himachal Pradesh’s Dharamshala pic.twitter.com/m98H2O6Ank

— ANI (@ANI) July 12, 2021