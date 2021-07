Kinnaur landslide, Himachal Pradesh, News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के किन्नौर जिले में बस्तेरी के निकट कल रविवार को हुए भूस्खलन (Kinnaur landslide) में अभी भी घटना स्थल पर लगभग 100-120 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं. यह बात हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री जयराम रमेश ने आज सोमवार को कही है. बता दें कि रविवार को भूस्‍खलन से बाद भारी चट्टान गिरने से पर्यटकों को लेकर जा रहे एक वाहन पर में सवार 9 लोगों की मौत हो गई थी.Also Read - हिमाचल में भूस्खलन से सीकर के एक परिवार के 3 सदस्‍यों समेत राजस्थान के 4 लोगों की मौत

किन्नौर भूस्खलन के बाद बचाव अभियान पर आज सोमवार को हिमाचल के मुख्‍यमंत्री (Himachal Pradesh CM) जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने कहा, अभी भी घटना स्थल पर लगभग 100-120 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं. हम उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. जिला भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है.

Around 100-120 people, incl tourists & locals, are still stranded at the site of the incident. We’re making all possible efforts to rescue them. Dist. admin put on high alert after heavy rain warning: Himachal Pradesh CM Jairam Thakur on rescue operation after Kinnaur landslide pic.twitter.com/QpoLyt44jx

— ANI (@ANI) July 26, 2021