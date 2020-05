नई दिल्लीः चीन (China) से उपजे कोरोना वायरस (Coronavirus) ने अब पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है. दुनियाभर के तमाम देश इस महामारी से जूझ रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है अमेरिका और इटली में. जहां 79 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी हैं, वहीं 13 लाख के करीब लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं. इस बीच अमेरिका में बसे सभी विदेशी अपने-अपने घर जाने को परेशान हैं. Also Read - Madhya Pradesh: नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से पांच मजदूरों की मौत, आम से लदी गाड़ी में छिपकर जा रहे थे घर

भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) ने बताया कि अमेरिका में बसे करीब 25 हजार भारतीय कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद अपने वतन वापस जाना चाहते हैं. सभी भारतीयों का देश वापसी के लिए प्रत्यावर्तन उड़ानों के लिए पंजीकरण कर लिया गया है, जो जल्द ही अपने घर वापस पहुंच सकेंगे.

Washington DC – "A total of 25,000 people registered in the first week. We're going to take 7 flights, this will be a continuous work in progress, depending on requirement&where the people wish to go in India,& what the local situation allows": TS Sandhu, India's Ambassador to US

— ANI (@ANI) May 10, 2020