Indian Railway Cancelled 65 Train: भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) से गुजरने वाली 65 ट्रेनों को रद्द (65 Train Cancelled) कर दिया है. ईस्ट कोस्ट रेलवे में वाल्टेयर डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल मैनेजर एके त्रिपाठी ने बताया कि तीन और चार दिसंबर को विशाखापट्टनम से गुजरने वाली 65 ट्रेनों को रद्द किया गया है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसने चक्रवाती तूफान (Cyclone) का रूप ले लिया है. इस चक्रवाती तूफान का नाम 'जवाद' (Cyclone Jawad) रखा गया है. चक्रवाती तूफान के इस अलर्ट (Cyclone Jawad ALERT) को ही ध्यान में रखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे (East Coast Railway) ने अपने यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से आज और कल यानी 3 और 4 दिसंबर के लिए 65 ट्रेनों (65 Trains Cancelled) को रद्द करने का आदेश दिया है.

इसके अलावा विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर मल्लिकार्जुन ने बताया कि चक्रवाती तूफान जवाद (Jawad Tufaan) के चलते विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले के स्कूलों को आज दोपहर से बंद कर दिया गया है और स्कूल कल भी बंद रहेंगे.

बड़ा तूफान बड़ी तबाही भी लेकर आता है. पिछले 6 महीनों में यह दूसरा बड़ा चक्रवाती तूफान है. इससे पहले इसी साल मई में भी चक्रवाती तूफान यास के कारण भी कई ट्रेनों को रद्द किया गया था. बता दें कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कल ही 95 ट्रेनों को रद्द करने का निर्देश दिया था. जिसमें दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (Delhi-Bhuvneshwar Rajdhani Express) अप-डाउन के साथ ही नंदनकानन एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं.

चक्रवाती तूफान के कारण देश के पूर्वी तट पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है. बारिश और तेज हवाओं के चलते रेलवे कि सिग्नलिंग प्रणाली प्रभावित हो सकती है, रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर सकता है और बिजली के घंबों के भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका है. गौरतलब है कि अंडमान सागर के पास से पैदा होने वाले तूफान जवाद के इस बार बंगाल की खाड़ी के साथ ही हिंद महासागर और अरब सागर को भी प्रभावित करने की आशंका है.