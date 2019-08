नई दिल्ली: पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लेकर जाएगा. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये एलान किया है. इमरान खान ने कहा कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र लेकर जाएंगे. इमरान खान ने ये बात पाकिस्तानी संसद में जॉइंट सेशन बुलाए जाने के बाद कही.

आज पाकिस्तानी सरकार ने संसद के जॉइंट सेशन में इस मुद्दे की चर्चा की. इस दौरान इमरान खान ने कहा कि कश्मीर मामले से हम संयुक्त राष्ट्र को अवगत कराएंगे. उन्होंने बीजेपी का नाम लेते हुए कहा कि हम बताएंगे कि भारत सरकार किस तरह से अपनी चीज़ों को अल्पसंख्यकों पर थोप रही है. उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है.

Pakistan Prime Minister Imran Khan at the Joint Session of Parliament: We will take the case of Kashmir to the United Nations & apprise the International community of the treatment of minorities in India under the racist ideology of the BJP. (File pic) pic.twitter.com/XW5FiXsB28

