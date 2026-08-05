कश्मीर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा... आर्टिकल 370 की बरसी, जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, अमरनाथ यात्रा रोकी गई

आर्टिकल 370 हटाए जाने की सातवीं बरसी से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा काफिलों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई.

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आर्टिकल 370 की सातवीं बरसी से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई.

एहतियात के तौर पर जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का नया जत्था एक दिन के लिए नहीं भेजा गया.

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा काफिलों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी गई.

राजनीतिक कार्यक्रमों और संभावित सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट लागू है.

आर्टिकल 370 हटाए जाने की सातवीं बरसी से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं. संभावित सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं. इसी क्रम में बुधवार को जम्मू स्थित भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया. इसके साथ ही जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा काफिलों की आवाजाही भी अस्थायी रूप से रोक दी गई.

अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए लिया गया है. हालांकि प्रशासन की ओर से यात्रा रोकने के पीछे कोई विशेष कारण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संवेदनशील तारीख को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है.

अमरनाथ यात्रा के दोनों प्रमुख मार्गों, पहलगाम और बालटाल, के लिए जम्मू बेस कैंप से किसी भी नए जत्थे को अनुमति नहीं दी गई. आमतौर पर ऐसा कदम तभी उठाया जाता है जब सुरक्षा एजेंसियां जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर अनावश्यक आवाजाही कम रखना चाहती हैं. यह राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है.

राजनीतिक गतिविधियां भी तेज

दूसरी तरफ, पांच अगस्त को लेकर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलग-अलग कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है. इसे देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है.

केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है. सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार वाहनों की जांच, पहचान पत्रों का सत्यापन और संवेदनशील स्थानों की निगरानी कर रही हैं. कई स्थानों पर नाकेबंदी और अतिरिक्त चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं.

ज्यादा लोगों की भागीदारी की अपील

मंगलवार शाम श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने समर्थकों के साथ कैंडल मार्च निकाला और पांच अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की अपील की. वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा योजना लागू की गई है.

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया था. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित कर दिया गया था. यह फैसला भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयों में से एक माना जाता है और हर वर्ष इसकी बरसी पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया जाता है.