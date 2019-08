नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) भारत का अभिन्न हिस्सा है और जरूरत पड़ी तो वह उसके लिए जान दे देंगे. लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि अक्साई चीन भी भारत का अभिन्न हिस्सा है. गृह मंत्री ने कहा कि जब वह जम्मू-कश्मीर बोलते हैं तो उसमें पीओके भी आता है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए भारत की संसद कानून बना सकती है.

Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: Jammu & Kashmir is an integral part of Union of India. Kashmir ki seema mein PoK bhi aata hai…Jaan de denge iske liye! https://t.co/7zyF4I0eQn

— ANI (@ANI) August 6, 2019