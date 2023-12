पाकिस्तान को लगी मिर्ची! आर्टिकल 370 पर SC के फैसले पर जानिए क्या बोलीं पाक की पूर्व विदेश मंत्री

Pakistan On SC Verdict On Article 370: भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से अनुच्‍छेद 370 (Article 370) पर आया फैसला पाकिस्‍तान (Pakistan) के लिए बड़ा झटका है. इस बात का पता पड़ोसी मुल्क की तरफ से दिए जा रहे बयानों से ही लगता है. अब पाक की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्‍बानी खार ने भी इसपर अपनी टिप्पणी दी है. उनका कहना है कि भारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मदद से संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्‍तावों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है.

पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्‍बानी खार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जो देश अंतरराष्ट्रीय पटल पर सीट चाहते हैं, वे अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को इतनी स्पष्टता से खारिज नहीं करते हैं. कई देश अब भारत के ‘दुष्ट’ व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर पर अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को खत्म करने के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल करने का भारत का प्रयास शर्मनाक है.

Many countries are now experiencing first hand the ‘rogue’ behaviour of India. India s effort to use domestic court verdict of its Supreme Court to try and supersede United Nations Security Council Resolutions and its international obligations on Kashmir is shameful.

— Hina Rabbani Khar (@HinaRKhar) December 11, 2023