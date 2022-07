Droupadi Murmu News: नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर बाद ही संवैधानिक पद की शपथ लेंगी. इस मौके पर ओडिशा के एक कलाकार ने उनकी शानदार पेंटिंग बनाई है. सोशल मीडिया पर यह पेटिंग वायरल हो रही है. वायरल हो रही वीडियो में दिख रहा है कि एक कलाकार ने मूर्मु की पेंटिंग बालू की मदद से बना रहा है. देखने में यह बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है. रेत कलाकार सत्यनारायण महाराणा ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए रेत पेंटिंग बनाई है. वहीं, भुवनेश्वर के कलाकार एल ईश्वर राव ने एक कांच की बोतल के अंदर राष्ट्रपति-चुनाव द्रौपदी मुर्मू का एक लघु चित्र तैयार किया है.Also Read - संथाली साड़ी पहन कर शपथ ग्रहण कर सकती हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें क्या होती है इन साड़ियों की खासियत, देखें तस्वीरें

रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी 21 जुलाई को पुरी के समुद्र तट पर निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए एक रेत की मूर्ति बनाई. Also Read - आज कार्यकाल खत्म होने के बाद अब रामनाथ कोविंद को मिलेगी डेढ़ लाख रुपये की पेंशन, जानें और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

#WATCH | Odisha: Sand artist from Berhampur, Ganjam, Satyanarayan Maharana created a sand animation congratulating President-elect Droupadi Murmu. Murmu herself hails from Odisha & is set to take oath on July 25. (24.07) pic.twitter.com/moo8hm77Xq

— ANI (@ANI) July 24, 2022