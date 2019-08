नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का अंतिम संस्कार कर दिया है. दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम विदाई के बाद अरुण जेटली का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया. बेटे रोहन ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी. उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से किया गया.

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भाजपा मुख्यालय से निगम बोध घाट फूलों से सजी गाड़ी में ले जाया गया. इससे पहले पूर्व वित्तमंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के अंतिम दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय के बाहर लोग बड़ी संख्या में दिखाई दिए. अंतिम यात्रा के दौरान ‘जेटली जी अमर रहें’ के नारे लगाए गए.

अरुण जेटली को बीजेपी मुख्‍यालय में केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

Delhi: Mortal remains of Former Union Minister and BJP leader #ArunJaitley to be cremated with full state honours at Nigambodh Ghat. pic.twitter.com/dC8FuSZiVj

